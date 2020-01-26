Журі склало рейтинг проєктів першого дня конкурсу Українського фонду стартапів

Журі склало рейтинг 12 проєктів першого дня Pitch Day №1 Українського фонду стартапів, які змагаються за $75 000.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У першу трійку обрали такі проєкти:

АероДрон, який є лідером з корисного навантаження та тривалості польоту, що забезпечує ефективне виконання різних галузевих завдань;

GeoDesign — аналітичний онлайн-сервіс що надає інформацію про переваги та ризики відкриття магазину, кафе чи перукарні, інших закладів в залежності від локації;

BIOC — технологія нанополімеризації, що дозволяє на молекулярному рівні зв'язати крохмаль та отримати біокомпаунд (або біопластик) з високими фізикомеханічними властивостями, на сьогодні найкращий.

Як повідомлялось, у липні 2019 року уряд презентував Український фонд стартапів. 2 грудня фонд почав приймати заявки на отримання грантів. Загалом до Українського фонду стартапів надійшло понад 300 заявок на отримання грантів.