Новий Boeing 777X вперше піднявся в повітря
Про це повідомляє авіабудівна корпорація в Twitter.
777X - нове сімейство широкофюзеляжних літаків Boeing. Літаки спроєктовані на базі Boeing 777. Вперше про запуск програми 777X було оголошено в листопаді 2013 року в рамках авіасалону в Дубаї.
Це найдовший з серії далекомагістральних, широкофюзеляжних, дводвигунових літаків компанії. Модель 777-8X буде вмішати до 375 пасажирів, а модель 777-9X - до 425. Ці літаки замовили вже кілька провідних світових авіакомпаній.
The first Boeing #777X is in flight. After a few hours of flying, the jet will land at Boeing Field in Seattle, Washington.— Boeing Airplanes (@BoeingAirplanes) January 25, 2020
Track the flight here: https://t.co/ekfjglCcb7 pic.twitter.com/XRTetREL4M
Очікується, що він буде найекономнішим у порівнянні з іншими цивільними літаками.
Нагадаємо: перший політ літака повинен був відбутися ще 23 січня, але його двічі переносили через погану погоду.