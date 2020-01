Новий Boeing 777X вперше піднявся в повітря

Про це повідомляє авіабудівна корпорація в Twitter.

777X - нове сімейство широкофюзеляжних літаків Boeing. Літаки спроєктовані на базі Boeing 777. Вперше про запуск програми 777X було оголошено в листопаді 2013 року в рамках авіасалону в Дубаї.

Це найдовший з серії далекомагістральних, широкофюзеляжних, дводвигунових літаків компанії. Модель 777-8X буде вмішати до 375 пасажирів, а модель 777-9X - до 425. Ці літаки замовили вже кілька провідних світових авіакомпаній.

The first Boeing #777X is in flight. After a few hours of flying, the jet will land at Boeing Field in Seattle, Washington.



Track the flight here: https://t.co/ekfjglCcb7 pic.twitter.com/XRTetREL4M