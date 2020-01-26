Пентагон витратить $13 мільйонів на розробку перехоплювачів надзвукових ракет
Укрінформ
Міністерство оборони США замовило компанії “Northrop Grumman Systems Corp” розробку технології із перехоплення надзвукових ракет.
Як зазначається на сайті оборонного відомства США, вартість цих робіт перевищить $13 мільйонів.
“Цей контракт передбачає розробку, створення й демонстрацію технології, необхідної для сучасного перехоплювача, спроможного перестріти маневрову надзвукову загрозу у верхніх шарах атмосфери”, - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що приблизною датою завершення проєкту є січень 2021 року. Всі роботи мають бути виконані на території США.
Нагадаємо: наприкінці грудня Росія поставила на бойове чергування надзвуковий ракетний комплекс “Авангард”, здатний виконувати маневри в атмосфері.