Італія може оштрафувати Facebook на €5 мільйонів

Антимонопольний комітет Італії розпочав санкційну процедуру проти компанії Facebook за ненадання повної інформації щодо використання даних користувачів.

Про це повідомляє ANSA з посиланням на заяву відомства.

“Італійський антимонопольний регулятор у п'ятницю розпочав (санкційну — ред.) процедуру проти Facebook за невиконання рекомендацій регулятора від 29 листопада 2018 року щодо надання інформації з питань використання даних користувачів”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє ANSA, Антимонопольний комітет встановив, що компанія надала недостатньо інформації щодо збирання й комерційного використання даних користувачів після їхньої реєстрації у соцмережі.

В італійському відомстві також наголошують, що американська компанія досі не опублікувала жодних публічних заяв щодо виправлення ситуації, що склалася.

Зазначається, що Facebook може загрожувати штраф до 5 мільйонів євро.