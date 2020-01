SpaceX перенесла запуск нової партії інтернет-супутників

Про це повідомляє офіційна сторінка компанії у Twitter.

Причиною відстрочки запуску стали несприятливі погодні умови.

"Зараз датою запуску супутників Starlink намічений понеділок, 27 січня", - йдеться в повідомленні.

Weather in the recovery area continues to be unfavorable so team is now targeting Monday, January 27 for launch of Starlink, pending Range availability