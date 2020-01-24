SpaceX перенесла запуск нової партії інтернет-супутників

Компанія SpaceX перенесла запланований на 24 січня запуск на орбіту ракети-носія Falcon 9 з 60 супутниками глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

Про це повідомляє офіційна сторінка компанії у Twitter.

Причиною відстрочки запуску стали несприятливі погодні умови.

"Зараз датою запуску супутників Starlink намічений понеділок, 27 січня", - йдеться в повідомленні.

Weather in the recovery area continues to be unfavorable so team is now targeting Monday, January 27 for launch of Starlink, pending Range availability — SpaceX (@SpaceX) January 23, 2020

Як повідомляв Укрінформ, у травні 2019 року SpaceX вивела в космос перші 60 супутників, в листопаді на орбіту була доставлена друга група апаратів Starlink, третя — на початку цього року у січні.

Мережа Starlink призначена для забезпечення доступу в інтернет користувачів всієї планети через розгортання на навколоземній орбіті великої кількості малих апаратів (вагою до 500 кг). Ця система зв'язку повсюдно, включаючи важкодоступні та малонаселені райони, буде забезпечувати широкосмуговий доступ в інтернет на швидкості 1 гігабіт в секунду, що відповідає стандарту 5G.

На початковому етапі SpaceX планує забезпечити високошвидкісний доступ в інтернет для жителів півдня США до кінця 2020 року. За оцінкою компанії, розміщення на орбіті в цілому 11 тисяч супутників і введення їх в експлуатацію обійдеться в $10 млрд.

Фото: twitter.com/SpaceX