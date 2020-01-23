У месенджері Telegram додали вікторини та оновили опитування
Про це повідомляється на вебсайті Telegram.
"Відтоді, як ми вперше додали опитування для груп та каналів, їх використовували для всього: від вирішення, куди піти на ланч, до організації акцій протестів. Сьогодні ми розширюємо можливості з трьома новими видами опитувань", - йдеться у повідомленні.
Розробники месенджера додали можливість відкритого опитування, де видно, хто і як проголосував, але й звичні анонімні голосування не прибрали. Також вони додали опитування, де можна обрати одразу кілька варіантів відповіді. З'явилася і функція вікторини, де необхідно вибрати правильну відповідь. Для цього треба скористатися ботом @quizbot.
Як повідомляв Укрінформ, за допомогою чат-бота у месенджері Telegram "СтопНаркотик" заблоковано вже 301 адресу, через яку можна було замовити наркотики.
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