У месенджері Telegram додали вікторини та оновили опитування

Розробники популярного месенджера Telegram оновили функцію опитування та додали три його види.

Про це повідомляється на вебсайті Telegram.

"Відтоді, як ми вперше додали опитування для груп та каналів, їх використовували для всього: від вирішення, куди піти на ланч, до організації акцій протестів. Сьогодні ми розширюємо можливості з трьома новими видами опитувань", - йдеться у повідомленні.

Розробники месенджера додали можливість відкритого опитування, де видно, хто і як проголосував, але й звичні анонімні голосування не прибрали. Також вони додали опитування, де можна обрати одразу кілька варіантів відповіді. З'явилася і функція вікторини, де необхідно вибрати правильну відповідь. Для цього треба скористатися ботом @quizbot.

Як повідомляв Укрінформ, за допомогою чат-бота у месенджері Telegram "СтопНаркотик" заблоковано вже 301 адресу, через яку можна було замовити наркотики.

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