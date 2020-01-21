У Токіо тестують "трансфер у смартфоні" з безпілотними таксі та електрокарами

В Токіо ведуться випробування системи пересування нового покоління. У цю систему увійдуть безпілотні таксі та одномісні електромобілі.

Про це повідомляє NHK.

Пасажири, які прибувають в аеропорти Наріта і Ханеда, можуть замовити трансфер у центральні райони Токіо за допомогою смартфона.

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Після цього, наприклад, на автобусі вони зможуть дістатися до вокзалу, а до кінцевого пункту призначення пасажирів доставлять безпілотні таксі. Також випробовуються одномісні електромобілі, які пересуваються по узбіччях.

У тестуванні системи візьмуть участь від 400 до 500 осіб.