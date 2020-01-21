У Токіо тестують "трансфер у смартфоні" з безпілотними таксі та електрокарами
Укрінформ
В Токіо ведуться випробування системи пересування нового покоління. У цю систему увійдуть безпілотні таксі та одномісні електромобілі.
Про це повідомляє NHK.
Пасажири, які прибувають в аеропорти Наріта і Ханеда, можуть замовити трансфер у центральні райони Токіо за допомогою смартфона.
Після цього, наприклад, на автобусі вони зможуть дістатися до вокзалу, а до кінцевого пункту призначення пасажирів доставлять безпілотні таксі. Також випробовуються одномісні електромобілі, які пересуваються по узбіччях.
У тестуванні системи візьмуть участь від 400 до 500 осіб.