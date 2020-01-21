Від нуля до 100 кілометрів за кілька секунд: в Дубаї презентували новий спорткар

Дубайська компанія Jannarelly Automotive представила спеціальний варіант спорткара Design-1 - UK Edition.

Про це повідомляє портал Motor.

"Дубайська фірма Jannarelly Automotive представила спеціальний варіант спорткара Design-1 - UK Edition, призначений для ринку Великої Британії", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, автомобіль має 3,5-літровий двигун V6 з потужністю в 325 кінських сил.

До ста кілометрів на годину спорткар розганяється за чотири секунди рівно, а його максимальна швидкість може досягти показника у 220 кілометрів на годину.

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Відзначається, всього серія моделі спорткарів Design-1 - UK Edition складатиметься з п'яти автомобілів (червоного, білого, синього, зеленого і сірого кольору).

Кожна з машин коштує від 115 549 фунтів стерлінгів.

Фото: motor.ru