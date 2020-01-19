Власники iPhone 11 зможуть повністю вимикати пошук геолокації
Укрінформ
Компанія Apple тестує функцію повного вимкнення відстеження місцеперебування iPhone 11. Функцію тестують для iOS 13.3.1
Про це повідомляє Mashable.
Журналіст Брендон Буч помітив, що бета-версія iOS 13.3.1 дозволяє повністю вимикати в iPhone 11 чіп U1.
Раніше користувачі iPhone 11 виявили, що U1 дозволяв відстежувати місце розташування користувача. Він працював навіть, якщо вимкнути пошук геолокації.
Чіп U1 підтримує широкосмуговий зв'язок. Він дозволяє визначати розташування з точністю 5-10 см.