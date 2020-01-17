"Руслан" перевіз найбільший супутник Lockheed Martin

Українська вантажна авіакомпанія «Авіалінії Антонова» переправила до Французької Гвіани на Ан-124-100-150 «Руслан» найбільший супутник американської компанії Lockheed Martin.

Про це йдеться у відео, розміщеному на YouTube-каналі Antonov Company.

«Авіакомпанія «Авіалінії Антонова» використала модернізований Ан-124-100-150 для перевезення найбільшого і найпотужнішого космічного апарата, який коли-небудь будував Lockheed Martin», - йдеться в описанні до відео.

Політ здійснювався з аеродрому Moffett в США до Французької Гвіани.

Супутник обслуговуватиме Близький Схід та Європу.

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Як зазначається, про цей переліт стало відомо завдяки компанії back2back productions, працівники якої зафільмували подію і транслювали її як частину серіалу Mega Air.