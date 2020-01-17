"Руслан" перевіз найбільший супутник Lockheed Martin
Відео
Укрінформ
Українська вантажна авіакомпанія «Авіалінії Антонова» переправила до Французької Гвіани на Ан-124-100-150 «Руслан» найбільший супутник американської компанії Lockheed Martin.
Про це йдеться у відео, розміщеному на YouTube-каналі Antonov Company.
«Авіакомпанія «Авіалінії Антонова» використала модернізований Ан-124-100-150 для перевезення найбільшого і найпотужнішого космічного апарата, який коли-небудь будував Lockheed Martin», - йдеться в описанні до відео.
Політ здійснювався з аеродрому Moffett в США до Французької Гвіани.
Супутник обслуговуватиме Близький Схід та Європу.
Як зазначається, про цей переліт стало відомо завдяки компанії back2back productions, працівники якої зафільмували подію і транслювали її як частину серіалу Mega Air.