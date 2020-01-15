Американська компанія звинуватила Apple у крадіжці технологій

Американська компанія Masimo, яка спеціалізується на технологіях моніторингу здоров'я, звинуватила Apple в крадіжці технологій.

Зокрема, виробника електроніки звинувачують у крадіжці методики відстеження фізичного стану людини, яка тепер використовуються в Apple Watch, пише DT.ua.

У позові стверджується, що Apple отримала доступ до технологій під час робочих переговорів, які закінчилися не підписанням договору, а переманюванням ключових співробітників і крадіжкою технологій.

Masimo стверджує, що у неї вкрали 10 патентів.

Компанія стверджує також, що завдяки крадіжці Apple вдалося вирішити проблеми своїх "розумних годинників", які не працювали належним чином і передавали не точні дані.