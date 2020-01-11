Француз винайшов гаджет, який робить картоплю "розумною"

Французький стартап Potato представив на виставці CES 2020 незвичайний гаджет: спеціальний інтерфейс для "спілкування" з картоплею. Після підключення картопля виступає в ролі голосового помічника — на зразок Siri або Alexa.

Про це повідомляє onliner.by.

"Пристрій встановлюється в будь-яку бульбу достатнього розміру і незалежно від кількості вічок на ньому. Енергію для роботи девайс отримує від самої картоплі та не потребує додаткових джерел енергії", - йдеться у повідомленні.

Розумна "бульба" підключається до смартфону за допомогою програми через Bluetooth, після чого з нею можна "спілкуватися". Невелика плата прикріплена до металевого леза — завдяки йому вставити пристрій у картоплю зможе навіть дитина, йдеться у відео про інноваційний продукт. Потім Potato декодує "мову" картоплі і передає її на смартфон.

Після підключення картопля виступає в ролі голосового помічника — "на зразок Siri або Alexa", стверджує винахідник.

Потім додає ніби ненароком: історія з картоплею — спосіб привернути увагу до його реального проєкту по розробці штучного інтелекту й обробці великих даних.

Придбати пристрій можна за $29, однак сайт стартапу недоступний.