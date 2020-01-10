Українці торік придбали понад 7,5 тисячі електрокарів

У 2019 році в Україні було зареєстровано 7542 одиниці електромобілів, з яких 7012 штук — легкові та 530 — комерційні.

Про це повідомляє Асоціація автовиробників України.

"У минулому році в Україні було зареєстровано 7542 од. автотранспортних засобів, які працюють виключно на електротязі. З цієї кількості 7012 шт. – легкові електромобілі і 530 шт. – комерційні", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, минулого року ринок легкових електрокарів в Україні зріс на третину, а комерційних — в півтора раза.

В асоціації відмічають, що минулого року в структурі українського ринку електрокарів переважали вживані авто, частка яких становила: в легковому сегменті – 92%, а в комерційному – 96%.

Середній вік вживаних електрокарів, зареєстрованих у 2019 році, становив 4 роки для легкових авто і 6 — для комерційних.

Минулого року лідером продажів серед легкових електрокарів стали авто марки Nissan Leaf, яких було зареєстровано 3217 одиниць. На другому місці опинились авто марки Tesla Model S, яких було зареєстровано 623 штуки.

Третє місце посіли авто марки Volkswagen e-Golf, які минулого року зареєстрували 360 разів.

Серед нових електрокарів у 2019 році найпопулярнішою були авто марки Jaguar I-Pace, їх придбало 145 покупців.

На ринку комерційних електромобілів минулого року найчастіше українці обирали авто марки Renault Kangoo Z.E., яких було зареєстровано 482 одиниці.

Друге місце посіли авто марки Nissan e- NV200 - 29 реєстрацій, а третє - Peugeot Partner Electric, які минулого року реєстрували 7 разів.

Як повідомляв Укрінформ, у 2018 році українці придбали 5,3 тис. електромобілів, що майже вдвічі більше, ніж за попередній рік.