Fortnite стала найприбутковішою відеогрою 2019 року

Онлайн-шутер Fortnite став найприбутковішою відеогрою 2019 року.

Про це повідомила аналітична компанія SuperData Research.

Гра принесла своїм розробникам, компанії Epic Games, 1,8 мільярда доларів.

Друге місце розділили гри Dungeon Fighter Online і Honour of Kings - на них творці заробили по 1,6 мільярда доларів.

Третє місце за прибутковістю посіла League of Legends, заробивши 1,5 мільярда доларів.

Четверте і п'яте місце посіли Candy Crush Saga і Pokemon GО.

Гру Fortnite було створено у 2017 році. До березня 2019 у ній було зареєстровано вже 250 мільйонів гравців.