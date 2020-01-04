“Бюджетні” бездротові навушники від Jlab коштуватимуть менше $30
Укрінформ
Американська компанія Jlab розробила бездротові навушники Jlab Go Air ціною лише 29 доларів, у продаж вони надійдуть у березні.
Про це повідомляє The Verge.
“Нова пара бездротових навушників від Jlab - Jlab Go Air - є однією з найдешевших від брендової компанії. Їхня вартість становить всього 29 доларів США”, - йдеться у повідомленні.
Для порівняння вказується, що ця сума дорівнює вартості зміни батареї в одному з навушників AirPods від Apple.
Зазначається, що Jlab Go Air можуть працювати на одній зарядці впродовж 5 годин, але передбачені й варіанти з активністю до 15 годин.
Новинка підтримує Bluetooth 5 та має захист від поту. На ринку Jlab Go Air будуть доступні з березня.
Як повідомлялося, у листопаді компанія Microsoft відклала випуск власних навушників Surface Earbuds до весни 2020 року.
Фото: jlabaudio.com