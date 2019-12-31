Японія показала проєкт новітнього винищувача

Міністерство оборони Японії опублікувало проєктне зображення винищувача нового покоління, який має надійти на озброєння армії у 2030-х роках.

Як повідомляє Громадське, зображення ймовірного вигляду винищувача нового покоління (NGF) опубліковане Міноборони Японії у проєкті бюджету на 2020 рік.

"На його розробку передбачено понад 250 мільйонів доларів. Винищувач шостого покоління раніше називали F3 або Future Fighter (винищувач майбутнього). Розробкою NGF займається Mitsubishi Heavy Industries, але до проєкту планують залучити іноземні компанії, зокрема Lockheed Martin, Boeing та Northrop Grumman (США), BAE Systems (Велика Британія) та Airbus (Європа)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час роботи над проєктом японці можуть запозичити напрацювання з європейського проєкту машини шостого покоління FCAS та британського винищувача Tempest, а можливо й взагалі він буде базуватися на одному з цих проєктів. Таким чином розробляли винищувач Mitsubishi F-2 — на основі американського літака F-16 Fighting Falcon.

За розрахунками Міноборони Японії, на створення нового літака піде 15 років, він має замінити F-2 у 2030-х. Вартість проєкту оцінюють у 40 мільярдів доларів.

Як зазначає видання, зображення літака свідчить, що він матиме два двигуни і використовуватиме технологію малопомітності, він буде одномісним, озброєння розмістять у внутрішніх відсіках, але можуть бути й зовнішні підвіски.

Наприкінці 2000-х — на початку 2010-х в Японії реалізували проєкт винищувача п’ятого покоління X-2, або ATD-X Shinshin. У 2016 році він здійснив перший демонстраційний політ. Після декількох польотів проєкт зупинили, бо він виконав мету — довів, що японські конструктори здатні розробляти подібні машини. Технології цього проєкту планують використати при створенні NGF.

Фото: Japan Ground Self-Defense Force