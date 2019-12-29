Астронавтка зі Штатів встановила рекорд з тривалості польоту

Астронавтка із США Крістіна Кох у суботу, 28 грудня, побила рекорд по тривалості безперервного космічного польоту серед жінок.

Про це повідомляє Голос Америки.

Кох, 40-річна інженер-електрик зі штату Монтана, прибула на МКС 14 березня.

Попередній рекорд за тривалістю перебування в космосі серед жінок поставила американка Пеггі Уїтсон у 2016-2017 роках. Уїтсон пробула в космосі 288 днів поспіль.

Очікується, що Кох проведе на борту МКС в цілому 328 днів, або майже 11 місяців. Зазвичай місії астронавтів тривають по півроку, проте у квітні NASA повідомило, що нинішня місія буде продовжена до лютого 2020 року.

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Наголошується, що збільшення терміну перебування Кох в космосі допоможе NASA вивчити ефекти тривалих космічних польотів. Ці дані допоможуть агентству в розробці програм польотів на Місяць і Марс.

У жовтні Кох встановила ще один рекорд, увійшовши до складу першої в історії повністю жіночої команди астронавтів, які вийшли у відкритий космос. У кар'єрі Кох це був вже четвертий вихід у відкритий космос.