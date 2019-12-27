Національний телеком-оператор “Київстар” підключив до 4G ще 68 населених пунктів. Відтепер швидкісний мобільний інтернет за технологією LTE доступний для 74% населення України.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі оператора.

“Київстар підключив до мережі 4G нові міста і селища – зокрема, у Запорізькій області до мережі швидкісної передачі даних приєднались міста Енергодар та Дніпрорудне, в Полтавській області – Глобіне, на Івано-Франківщині – місто Бурштин, а в Луганській області – Попасна. Крім цих міст до зв’язку 4G підключено десятки прилеглих селищ. Швидкісний мобільний інтернет від Київстар за новою технологією вже доступний для понад 74% населення України”, - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі розповіли, що для забезпечення населення України доступом до нових технологій зв’язку Київстар вже встановив понад вісім тисяч базових станцій з 4G, і щотижня збільшує територію мережі.

На сьогодні послугами 4G скористалось майже дев’ять мільйонів абонентів. Окрім того, завдяки розвиткові мережі й запровадженню нових послуг абоненти щомісяця збільшують використання мобільного інтернету.

Так, в листопаді 2019 року в мережі Київстар використано на 45% більше мегабайтів трафіку, ніж за весь 2016 рік.

Як повідомлялося, за даними незалежних міжнародних компаній Ookla та nPerf, середня швидкість мобільного інтернету на абонентських пристроях, що підтримують зв’язок 4G, в мережі Київстар - найвища з-поміж усіх мобільних операторів України. Такі дані наводяться у дослідженнях цих компаній за 2018 і 2019 роки.

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З 2015 року компанія Київстар інвестувала у розвиток мобільного зв’язку 3G і 4G майже 25 млрд грн.

Для отримання послуг 4G абонентові потрібен відповідний смартфон з підтримкою технології LTE та USIM-картка. Замінити стару SIM-карту на USIM можна безкоштовно в понад восьми тисячах торгових точок по всій Україні.

Київстар – найбільший український оператор телекомунікацій, що надає послуги зв’язку та передачі даних на основі широкого спектра мобільних та фіксованих технологій, у тому числі зв’язку 3G та 4G для 26,4 млн абонентів. Акціонери Київстар – міжнародна група VEON Ltd, офіс у Нідерландах. Акції групи знаходяться в обігу на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам).

Київстар понад 20 років працює в Україні і є найбільшим платником податків до бюджету на телеком-ринку, одним з найкращих роботодавців та соціально відповідальною компанією.

Фото: Київстар