Абоненти Київстар зможуть оплачувати послуги таксі за допомогою SMS

Абоненти національного телеком-оператора “Київстар” тепер зможуть оплачувати послуги таксі за допомогою спеціального фінансового сервісу “Смарт-гроші”.

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора.

“Тепер абоненти Київстар можуть оплачувати послуги служби таксі 838 за допомогою SMS. Це перший досвід такого способу оплати та й взагалі партнерства служби таксі та сервісу мобільних платежів, який було реалізовано в Україні. Розрахуватись за послуги можна за допомогою фінансового сервісу Київстар «Смарт-Гроші». Для цього при замовленні потрібно вказати форму оплати «Смарт-Гроші» від Київстар, або ж завантажити додаток Таксі 838 з App Store чи Google Play та обрати відповідну форму оплати”, - йдеться у повідомленні.

За інформацією мобільного оператора, нині послуга доступна всім абонентам передплаченого зв’язку Київстар в 15 містах України, де працює служба таксі.

Головною перевагою сервісу «Смарт-гроші» є те, що тепер абоненту не потрібно вводити дані своєї кредитної картки. Достатньо лише мати необхідну суму на своєму мобільному рахунку.

«Ми бачимо перспективу в даному партнерстві, адже потенційно ним може скористатись понад 150 000 наших абонентів. Саме стільки клієнтів Київстар викликало службу 838 за останні кілька місяців, при цьому оплатою за допомогою кредитної карти скористалось менше 17% пасажирів. Це говорить, про те, що українці все ще доволі насторожено ставляться до прив’язування даних карти до додатків. Наша послуга проста та безпечна і не вимагає від пасажира введення особистих даних», - прокоментував керівник департаменту мобільних фінансових сервісів Київстар Сергій Коптік.

У Київстарі зазначають, що оплата мобільними грішми стає дедалі популярнішою серед українців. Так, наприклад, на платформі «Смарт-гроші», за даними оператора, розміщено 2500 активних сервісів, за якими, було здійснено понад 10 млн. транзакцій. Найбільш затребувані сервіси – це оплата телекомунікаційних послуг, національних лотерей, покупки в інтернеті та оплата проїзду в громадському транспорті.

“Смарт-гроші” - повноцінний мобільний гаманець, який дозволяє «тут і зараз» здійснювати платежі й грошові перекази. З його допомогою гроші з мобільного рахунку можна використовувати не тільки для оплати телеком-послуг, а й інших товарів та послуг, які представлені на платформі.

Фото: Київстар та з відкритих джерел