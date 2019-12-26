У Китаї вивели генетично сумісних з людьми свиней для пересадки органів

Китайські науковці заявили про народження другого покоління генетично сумісних з людьми свиней.

Про це інформує портал Science.

"Китайська компанія Qihan Bio та її американські партнери повідомили, що їм удалося створити генетично модифікованих свиней, які, на думку дослідників, нарешті мають все необхідне для безпечної та успішної трансплантації органів людині", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, науковцям удалося вилучити у свиней три гени, через які органи цих тварин відторгалися людським організмом. Тварини при цьому народилися здоровими.

Перше покоління свиней було також сумісне з людьми на імунному рівні, однак переносило небезпечні віруси.

Очікується, що нове досягнення допоможе запобігти гострому відторгненню органів та дасть час, аби вони змогли прижитись у людському тілі.

Перші пересадки планують здійснити протягом найближчих п'яти років, спершу провівши відповідні операції на генетично близьких до людей мавпах.