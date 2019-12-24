Українські полярники долучилися до створення "Енциклопедії світових біомів"

Вчені Національного антарктичного наукового центру МОН стали авторами одного з розділів "Енциклопедії світових біомів", в якому розповіли про суходільні екосистеми Антарктиди.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

"Розділ про кожен з біомів писали найбільш знані фахівці, чиї дослідження є незаперечно авторитетними. Ми пишаємося, що з усієї світової наукової спільноти саме вченим НАНЦ видавці довірили опис Антарктичних суходільних біомів. Саме їхня стаття надалі буде першоджерелом інформації, з якого починатимуть свої пошуки полярні екологи з будь-якої країни. І це є найкращим визнанням того, що наша наука не «пасе задніх», а на рівних бере участь у глобальному процесі пізнання природи нашої планети", - пояснив очільник Національного антарктичного наукового центру МОН Євген Дикий.

"Енциклопедію світових біомів" в 3 томах підготувало всесвітньо відоме наукове видавництво Elsevier. Вона вийде друком у червні 2020 року, у виданні зібрана інформація про всі екосистеми найвищого рангу — біоми — на планеті Земля. Авторами розділу про суходільні екосистеми Антарктиди стали Іван Парнікоза та Ірина Козерецька.

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Нагадаємо: біоми – це екосистеми найвищого рангу, які являють собою одночасно і цілий клас ландшафтів, і цілий сталий набір функціональних зв’язків між тваринами та рослинами (хоч види, які їх складають, можуть бути дуже різними). Прикладами біомів є, зокрема, тропічний ліс, тайга, тундра або коралові рифи.