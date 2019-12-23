Італійська дизайнерка показала концепт яхти-субмарини
Про це повідомляє CNN.
"Гібридне судно може подорожувати як на воді, так і під водою", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє CNN, 76-метрова алюмінієва яхта Carapace може занурюватися на глибину до 300 метрів і перебувати під водою до 10 діб.
Італійська дизайнерка показала концепт футуристичної гібридної яхти / Фото: Elena Nappi
Також відомо, що судно може плавати завдяки електричній системі дизельного двигуна та системі паливних елементів.
Зазначається, що сама яхта матиме три поверхи, на яких, зокрема, будуть розташовані ВІП-кабінки, лаундж-зона, спа-салон, бар та кімната для оздоровлення.
За словами Наппі, поки що це лише концепт, і для втілення його в життя знадобиться не один рік.