Італійська дизайнерка показала концепт яхти-субмарини

Італійська дизайнерка Єлена Наппі показала концепт футуристичної гібридної яхти, яка також може бути підводним човном.

Про це повідомляє CNN.

"Гібридне судно може подорожувати як на воді, так і під водою", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє CNN, 76-метрова алюмінієва яхта Carapace може занурюватися на глибину до 300 метрів і перебувати під водою до 10 діб.

Італійська дизайнерка показала концепт футуристичної гібридної яхти / Фото: Elena Nappi

Також відомо, що судно може плавати завдяки електричній системі дизельного двигуна та системі паливних елементів.

Зазначається, що сама яхта матиме три поверхи, на яких, зокрема, будуть розташовані ВІП-кабінки, лаундж-зона, спа-салон, бар та кімната для оздоровлення.

За словами Наппі, поки що це лише концепт, і для втілення його в життя знадобиться не один рік.