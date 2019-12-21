Китайський Jade Rabbit-2 побив рекорд перебування на Місяці

Китайський місяцехід Jade Rabbit-2 побив рекорд за тривалістю місії на Місяці.

Про це повідомляє Xinhua з посиланням на Центр із дослідження Місяця та космічних програм Національної космічної адміністрації Китаю.

“Китайський Jade Rabbit-2 поставив рекорд за тривалістю місії на Місяці. Загалом його місія вже триває 13 місячний день (понад 340 звичайних днів)”, - йдеться у повідомленні.

Jade Rabbit-2 був запущений на Місяць 8 грудня 2018 року, а його безпосереднє приземлення відбулося 3 січня 2019 року.

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Відтоді космічний апарат вже проїхав понад 345 метрів на Місяці для розвідки території.

Зазначається, що попередній рекорд належав радянському роверу «Місяцехід-1», який став першим місяцеходом запущеним на Місяць у 1970 році, і місія якого тривала 321 день.

Фото: xinhuanet