Хорватська компанія показала електрокар з розгоном до "сотні" за 1,9 секунди

Хорватська компанія Rimac Automobili показала потужний електромобіль C_Two.

Про це повідомляє портал Motor1.

"Хорватська фірма Rimac Automobili готується до прем'єри товарної версії свого 1914-сильного електрогіперкара C_Two, яка відбудеться в березні на автосалоні в Женеві", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє портал, двигун електрокара буде мати потужність 1914 л. с., а його ємність батареї складе 120 кіловат-годин.

За розрахунками виробника, новий гіперкар повинен набирати 100 км/год за 1,97 секунди, розвивати максимальну швидкість 412 км/год і проїхати на одному заряді 550 км.

Зазначається, що всього буде побудовано 150 машин.

Кожен примірник обійдеться покупцям приблизно у 2 мільйони доларів.

Читайте також: Volkswagen запустить у Катарі безпілотні електрошатли

Нині компанія створить 17 прототипів електромобіля C_Two для проведення тест-драйвів в різних умовах.

Як повідомлялося, британський автовиробник Jaguar розробив оновлення програмного забезпечення для свого першого електрокара I-Pace, яке дозволить проїхати майже 20 км довше без заряджання.