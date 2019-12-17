Європейське космічне агентство за годину до старту відклало запуск місії

Європейське космічне агентство (ЄКА) відклало запуск трирічної місії з вивчення планет в інших сонячних системах менш ніж за годину до її запуску через помилку.

Про це повідомляє AP.

Європейське космічне агентство оголосило, що запуск з Куру (Французька Гвіана) місії Characterising ExOPlanets Satellite (CHEOPS) буде відкладено щонайменше на день.

Директор ЄКА з наукових питань Гюнтер Хасінгер зазначив у Twitter, що причиною відтермінування є "програмна помилка у модифікації універсального розгінного блоку "Фрегат" ракети "Союз".

"З цією складною місією ми не будемо ризикувати", - сказав він, порадивши "тримати пальці схрещеними на завтра".

За словами швейцарського астронома і лауреата Нобелівської премії Дідьє Келоза, місія зосередиться на 100 з більш ніж чотирьох тисяч екзопланет, відкритих досі, щоб частково визначити, чи є можливість існування планети, подібної до Землі, здатної підтримувати життя.

"Ми нічого не знаємо, крім того, що вони там", - сказав він.

Космічний телескоп проаналізує щільність і радіуси екзопланет і визначить, чи є у них атмосфери, додав Келоз.