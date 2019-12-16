Розроблені у Харкові системи управління встановлять на французьких супутниках

Системи управління, розроблені на АТ FED у Харкові, працюватимуть, у тому числі, на китайських літаках і французьких супутниках.

Про це повідомляє пресслужба Харківської ОДА.

"Голова Харківської ОДА Олексій Кучер відвідав АТ FED разом з двома іноземними делегаціями: з КНР і Франції. Китайська делегація прибула на АТ FED, щоб закрити 4-річний контракт, у рамках якого харків'яни створили принципово нову систему управління авіаційними двигунами. Над розробкою спільно працювали фахівці кількох заводів і конструкторських бюро, а також вчені з НАУ ХАІ та НТУ ХПІ. Приймати роботу прибули головні конструктори 4-х підприємств з 4-х міст Китаю, а також представники державних структур країни. Результат їх повністю задовольнив", - йдеться у повідомленні.

Харківські системи працюватимуть на китайських літаках і французьких супутниках / Фото: kharkivoda.gov.ua

За словами Кучера, він дуже радий, що з харківським підприємством у інвесторів склалися такі тісні та продуктивні взаємини: "Хочу зробити цю зустріч сигнальною: в нашому регіоні для всіх інвесторів буде "зелене світло". Усі проблеми, які були пов'язані з державою, ми будемо вирішувати, тому що інвестиції - в наших інтересах".

"Ми не тільки підписали підсумковий документ про виконання роботи, а й обговорили плани на 5 - 10 років уперед. У КНР прийнята програма "2035". У ній роль авіаційній техніці відводиться дуже велика, і для всього нашого авіапрому там дуже багато можливостей для співпраці", - сказав, у свою чергу, голова правління АТ FED Віктор Попов.

За його словами, успішне виконання контракту говорить про те, що Харківська область здатна створювати конкурентоспроможний продукт: "За допомогою таких розробок наші виробники інтегруються у світові авіаційні програми".

Французькі замовники, які також відвідали АТ FED, цікавилися процесом роботи над системою охолодження для нового телекомунікаційного супутника, який розробляє Європейське космічне агентство.

"Завдання харківського ноу-хау - впоратися там, де до цього часу не справлялися традиційні методи охолодження. І зараз розробка вже показує високі технічні параметри. Якщо кінцевий продукт влаштує замовників, наші виробники зможуть брати участь у тривалій світовій виробничій програмі", - пролунало за заході.

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Під час візиту на голова ОДА Кучер обговорив з головою правління АТ FED Поповим реалізацію кластерного підходу в авіабудуванні, а також підтримку, яку може надати держава.

Річ у тому, пояснив Попов, що в Україні досі немає державної програми розвитку авіаційної галузі: "Її регулярно обіцяли розробити, але до реалізації задуманого справа на державному рівні так і не дійшла".

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні Президент України Володимир Зеленський відвідав у Києві виставку "Зброя та безпека", де ознайомився з продукцією ОПК, у тому числі, на стенді АТ FED. Тоді ж у ході презентації стенду керівник заводу Віктор Попов підкреслив, що галузь авіабудування повинна стати міжнародною, інтегральною, тому важливо створювати організації кластерного типу.