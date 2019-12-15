Центробанк Китаю протестує свою цифрову валюту у двох містах
Про це пише finance.ua.
Для цього НБК уклав партнерство з чотирма комерційними банками і трьома телекомунікаційними компаніями.
За інформацією ЗМІ, центробанк всіляко заохочує нових партнерів придумувати власні стратегії розвитку та поширення нової системи. Деякі банки вирішили співпрацювати з телеком-компаніями для розробки SIM-карток з вбудованими цифровими гаманцями, інші створили власні додатки.
Пілотна програма буде зосереджена на таких галузях, як транспорт, освіта, торгівля і медицина. У Шеньчжені тестування буде запущено вже цьогоріч.
Крім цього, повідомлялося, що фінтех-фірма, яка фінансується підрозділом центробанку, шукає блокчейн-фахівців в Сучжоу. Вони також візьмуть участь в тестуванні.
Нова система передбачає, що НБК буде нараховувати нову цифрову валюту комерційним банкам в обмін на резерв в юанях. Користувачам необхідно буде зареєструвати цифровий гаманець в фінустановах для отримання і використання монет.