У Японії до аналізу морської води залучили черепах

Науковці з Японії розробили новий метод збору даних про температуру морської води на різних глибинах - для цього вони залучили черепах.

Про це інформує NHK.

«Дослідницька група з Японії розробила метод, який підвищує точність довгострокових прогнозів температури морської води. Він заснований на отриманні даних з допомогою черепах», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, дослідники з Японського агентства морських геологічних наук і технологій деякий час тому прикріпили датчики температури води до п'яти морських черепах, які вибралися на берег в Індонезії, щоб відкласти яйця.

Ці прилади здатні вимірювати температуру на різних глибинах і пересилати дані через супутник.

За три місяці черепахи пропливли більше тисячі кілометрів, завдяки їм удалося зібрати дані з глибин до 250 метрів.

Дослідники уточнюють, що отримали дозвіл влади на встановлення приладів на черепахах.

Фото: NHK