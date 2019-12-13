В Антарктиді виявили найглибшу впадину на суші

Американські вчені виявили найглибшу впадину на земній кулі, що знаходиться в Антарктиді під льодовиком Денмані.

Про це інформує BBC.

"Найглибша точка Землі була виявлена у Східній Антарктиді, під льодовиком Денмані", - йдеться у повідомленні.

Глибина впадини становить 3,5 кілометра нижче рівня моря. Глибшими від цієї точки є лише океанські впадини.

Як зазначається, це відкриття важливе для вивчення того, як у майбутньому зміниться Південний полюс. Вчені планують вивчити материкові породи та раніше недосліджені гірські хребти під льодовиком, що можуть впливати на рух льодовиків, що тануть.

Раніше топографію Антарктиди досліджували за допомогою радарів, які посилали мікрохвильові імпульси. Досі існують ділянки, про які є обмаль або зовсім немає даних.

До цього відкриття найнижчою точкою на Землі вважалося узбережжя Мертвого моря, глибина якого становить 413 метрів нижче рівня моря.

Ілюстрація BEDMACHINE/UCI/BAS