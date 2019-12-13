В Антарктиді виявили найглибшу впадину на суші

В Антарктиді виявили найглибшу впадину на суші

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Укрінформ
Американські вчені виявили найглибшу впадину на земній кулі, що знаходиться в Антарктиді під льодовиком Денмані.

Про це інформує BBC.

"Найглибша точка Землі була виявлена у Східній Антарктиді, під льодовиком Денмані", - йдеться у повідомленні.

Глибина впадини становить 3,5 кілометра нижче рівня моря. Глибшими від цієї точки є лише океанські впадини.

Як зазначається, це відкриття важливе для вивчення того, як у майбутньому зміниться Південний полюс. Вчені планують вивчити материкові породи та раніше недосліджені гірські хребти під льодовиком, що можуть впливати на рух льодовиків, що тануть.

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Раніше топографію Антарктиди досліджували за допомогою радарів, які посилали мікрохвильові імпульси. Досі існують ділянки, про які є обмаль або зовсім немає даних.

До цього відкриття найнижчою точкою на Землі вважалося узбережжя Мертвого моря, глибина якого становить 413 метрів нижче рівня моря.

Ілюстрація BEDMACHINE/UCI/BAS

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