У Штатах представили “військовий” Lamborghini

Американське дизайнерське агентство R1 Motorsports представило оновлену версію суперкара Lamborghini Huracan Performante.

Про це повідомляє портал Motor1.

“R1 Motorsports придали високоефективному купе (Lamborghini Huracan Performante — ред.) новий та свіжий стиль з військовим мотивом”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, “прокачаний” суперкар має 5,2-літровий двигун V10 з потужністю в 630 кінних сил.

Оновлена версія Lamborghini Huracan Performante розгоряється з місця до 100 км/год за 2,9 секунди.

Максимальна швидкість автомобіля становить 325 км за годину.

Читайте також: Lamborghini протестує в космосі деталі для суперкара

Вартість “військового” суперкара на території Сполучених Штатів дорівнює 274 390 доларам США.

Як повідомлялося, італійський автовиробник Lamborghini може до 2025 році представити свій перший повноцінний електрокар.