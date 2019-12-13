У Штатах представили “військовий” Lamborghini
Укрінформ
Американське дизайнерське агентство R1 Motorsports представило оновлену версію суперкара Lamborghini Huracan Performante.
Про це повідомляє портал Motor1.
“R1 Motorsports придали високоефективному купе (Lamborghini Huracan Performante — ред.) новий та свіжий стиль з військовим мотивом”, - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє портал, “прокачаний” суперкар має 5,2-літровий двигун V10 з потужністю в 630 кінних сил.
Оновлена версія Lamborghini Huracan Performante розгоряється з місця до 100 км/год за 2,9 секунди.
Максимальна швидкість автомобіля становить 325 км за годину.
Вартість “військового” суперкара на території Сполучених Штатів дорівнює 274 390 доларам США.
Як повідомлялося, італійський автовиробник Lamborghini може до 2025 році представити свій перший повноцінний електрокар.