YouTube посилить боротьбу з образливим контентом

Відеохостинг YouTube посилить боротьбу з контентом, який містить образи на ґрунті раси, гендерної приналежності чи сексуальної орієнтації.

Про це повідомляється в офіційному блозі YouTube.

"Повідомляємо про низку змін у політиці та продуктах, які оновлять способи подолання утисків на YouTube... Як платформа ми залишаємось відданими принципу відкритості та забезпеченню розвитку дебатів та енергійному обміну ідеями. Однак ми не будемо миритися з домаганнями і вважаємо, що зазначені кроки сприятимуть нашій місії, зробивши YouTube кращим місцем для будь-кого, хто може поділитися своєю історією чи думкою”, - йдеться у заяві.

В YouTube заявили, що більше не дозволятимуть розміщувати контент, який злісно ображає когось на ґрунті таких ознак, як раса, гендерна приналежність чи сексуальна орієнтація. Це стосується всіх - від приватних осіб до творців YouTube, до державних службовців, наголошується у заяві.

В заяві наголошується, що відеохостинг завжди видаляв відео, які явно загрожують комусь, розкривають конфіденційну особисту інформацію або спонукають людей до цькування. Проте, відтепер ця політика запровадить аналогічні заборони щодо завуальованих погроз.

Також зазнає зміни політика щодо коментарів. Зокрема, буде запроваджена модерація, яка дозволить власникам каналів попередньо переглядати підозрілі коментарі, перш ніж вони будуть опубліковані. Наразі в YouTube майже закінчили тестування нової функції.