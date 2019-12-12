Опозиція закликає уряд Канади вирішити, чи допускати Huawei до розбудови 5G

Опозиційна Консервативна партія Канади закликає уряд якомога швидше ухвалити рішення щодо допуску Huawei до розбудови інфраструктури 5G в країні.

Про це йдеться у відкритому листі тіньового міністра громадської безпеки Канади П’єра Пол-Хуса на ім’я його урядового колеги Біла Блера.

“Канадці у всіх регіонах країни разом із приватним та безпековим сектором очікують, аби уряд зайняв позицію стосовно Huawei та його можливої участі у створенні канадської мережі 5G. Пишемо Вам від їх імені у сподіванні отримати відповіді”, - зазначає Пол-Хус.

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Він наголосив, що багато союзників Канади вже закрили Huawei доступ до 5G “і їх перелік продовжує зростати”.

“Як країни G7 рішення Канади та його потенційні наслідки на відносини із міжнародними друзями й інформацію, якою ми ділимося з ними, будуть значними. Канада не може більше відкладати”, - йдеться у листі.

Пол-Хус зауважив, що уряд спершу обіцяв ухвалити остаточне рішення до парламентських виборів 21 жовтня, потім переніс його на післявиборчий період, але досі не оголосив про нього публічно.

“Канадці очікують відповіді на запитання, чому це рішення було відкладено й продовжує переноситися. Як ми вже згадали раніше, Канада — держава G7 і її уряд повинен діяти відповідно”, - підсумував він.

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Уповноважені органи Канади вже тривалий час вивчають, чи варто допускати Huawei до конкурсу на створення інфраструктури 5G через побоювання, що Huawei може бути використаний Пекіном для здійснення шпигунської діяльності.

У самій компанії неодноразово наголошували, що китайська влада не має жодного впливу на прийняття рішень у Huawei.