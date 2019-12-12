Андрій Логінов, фахівець з кібербезпеки, технічний директор IT-компанії

Що таке апаратний месенджер – поки не знає навіть Google. Але його творці, серед яких є українці, переконані, що придуманий ними пристрій «злетить», оскільки це нове слово у світі кібербезпеки, а листи згоди на купівлю вже надіслали найвідоміші у світі НДО.

Якщо ви бували на конференціях з кібербезпеки, то знаєте, що представники цієї сфери жартома називають себе професійними параноїками. Здається, що головний рушійний мотив їхнього життя і роботи – не бути взламаними хакерами.

Хранителі своїх і викрадачі чужих секретів, знавці комп'ютерних мереж, з одного боку, можуть переконувати нас, що часи цілковитої приватності минули – і ви не зможете розраховувати на повну конфіденційність, у який би секретний спосіб не спілкувалися, з іншого боку – роблять все, щоб зберегти цю саму приватність для самих себе.

Вони можуть годинами обговорювати вразливості (слабкості) загальновідомих месенджерів і придумувати нові можливості, щоб зберегти ці секрети.

Приватність (конфіденційність) спілкування стає одним із найдорожчих, втім – найзатребуваніших задоволень для підприємців, правоохоронців, урядів. Власне, про приватність – згаданий винахід - у розмові далі.

Зазвичай українські журналісти пишуть про винаходи українських айтішників останніми. Так вже склалося, що спочатку новинка прогримить на весь світ, а потім і ми приєднуємося, згадавши, що цю програму винайшли українці.

Ми вирішили зламати традицію. Андрій Логінов, один з творців апаратного месенджера, який зараз живе в Лондоні, приїхав до Києва на конференцію з кібербезпеки. Тут я почула про цікаву новинку, яку на момент написання матеріалу вже тестують. І оскільки винахід нас зацікавив, Укрінформ вирішив обговорити його з Андрієм.

- Андрію, у всіх людей є смартфони, на яких встановлено безліч месенджерів. Навіщо потрібен ще один зі своїм окремим «залізом»?

- Поверхня загроз телефону кардинально відрізняється від поверхні загроз нашого пристрою, який має абсолютно безпечно приймати інформацію і безпечно передавати її.

- Поясніть.

- Телефон не призначений для того, щоб безпечно передавати інформацію, він призначений для того, щоб з нього телефонувати, надсилати і приймати СМС, запустити мільйон різних додатків. Але ми жодного разу не чули, що смартфон – це про безпеку.

Телефон – про те, щоб спілкуватися з людьми. Але жоден виробник телефонів або операційних систем для телефонів не розповість про те, що при цьому телефон дозволить зберегти приватність листування, телефонного дзвінка або смс-ки.

Купуючи смартфон, ви купуєте штуку, яка за фактом не гарантує приватності. Якщо подивитися ретроспективу в два-три роки, то практично усі сучасні месенджери мали якісь серйозні вразливості (недоліки операційної системи – авт.), навіть гірше – бекдори (різновид шкідливої програми — авт.).

Наприклад, пам'ятаєте величезний скандал з WhatsApp? Коли вони стали частиною Фейсбуку, вони почали індексувати і обробляти повідомлення користувачів.

Наприклад, я написав вам про бажання придбати лептоп, і одразу ж у мене в ФБ почала з'являтися реклама лептопів.

І ми з колегою зійшлися на думці, що треба робити під месенджер своє залізо. Коли розробляли концепцію, ми вирішили головний офіс розмістити в Швейцарії.

- Чому Швейцарія?

- Ми обрали нейтральну країну з жорсткими законами дотримання приватності. Головна частина нашого виробництва – у Швейцарії.

У процесі розробки ми вивчили світовий ринок і виявили, що є такий продукт, як безпечні смартфони. Вони коштують від трьох до 15 тисяч євро, в основному виробляються компаніями в США та країнах Євросоюзу, які повністю або частково фінансуються державою.

Тобто, будь-яка країна має у своєму запасі засіб комунікації, яким може користуватися влада або її спецслужби, не боячись, що їх підслуховують або якось зможуть перехопити інформацію.

Ці безпечні телефони – щось на зразок просунутої рації з шифруванням. І це – обладнання подвійного призначення, його можна виготовити на замовлення приватних осіб або частково, або взагалі не можна.

Наше виробництво розміщене у різних країнах. У нас немає інвестицій і частки будь-якої держави, тому немає жодних зобов'язань. У нас приватні особи або інвестфонди.

Ми не обмежені в тому, кому продавати, адже як буває: французи посварилися з німцями і не продають їм свої безпечні смартфони, шведи не люблять росіян – не продають росіянам. Ми ж зробили все, щоб організувати таку структуру, яка б залишалась нейтральною.

Ми не беремо кошти від урядів і перебуваємо в нейтральній юрисдикції. Пристрій розробляється в різних країнах, софт виробляється в Україні.

Але є певні технічні деталі, які відбуваються лише у наших офісах в Швейцарії, – без нашого IP зробити продукт неможливо.

У нас тисячі постачальників, лише для створення материнської плати задіяно більше ста постачальників. Австрія, Америка, Британія, Італія. Це все злагоджений процес, але пристрій оживає в Швейцарії після певних процедур, дорогих перевірок, які підтверджують, що деталь відповідає тому, що було в кресленнях.

Ланцюг поставок – одна з ключових загроз для створення безпечного месенджера, і ми її контролюємо дуже жорстко.

Чого ми ще хотіли уникнути? Не тільки в Україні, у багатьох інших країнах реальна ситуація, коли в компанію прийшли «чоботи» – правоохоронці, представники спецслужб і почали кошмарити бізнесменів. Такі кейси є всюди. Ну, от прийшли до вас спецслужби і вимагають видати інформацію. Наприклад, прийшли в офіс відомого месенджера, арештували сервери...

А у нас такий дизайн, що серверів немає. Наші пристрої можуть взаємодіяти між собою без будь-яких серверів.