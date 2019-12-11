Творець McLaren F1 показав новий суперкар з вентилятором
Про це повідомляє портал Motor.
"Колишній технічний директор McLaren і один з авторів легендарного F1 Гордон Мюррей показав фінальний дизайн купе T.50", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє портал, виробництвом суперкара з найдосконалішою аеродинамікою серед дорожніх машин займеться компанія Мюррея Gordon Murray Automotive (GMA).
Особливістю автомобіля стане система активного граунд-ефекту з 400-міліметровим вентилятором. Це дозволить продувати повітря під днищем автомобіля, що, у свою чергу, збільшить притискну силу.
Пікова потужність двигуна автомобіля 4,0-літровий V12 Cosworth-GMA становитиме 700 к.с.
Повідомляється, що публічна презентація GMA T.50 відбудеться в травні наступного року. Всього випустять 100 екземплярів купе ціною два мільйони фунтів стерлінгів. При цьому більша частина тиражу вже розкуплена. Перші клієнти отримають свої авто у 2022 році.
Фото: Motor