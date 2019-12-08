Космічна вантажівка Dragon сьогодні здійснить стиковку з МКС

Американський космічний вантажівка Dragon сьогодні здійснить стиковку з МКС.

Про це повідомляє Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

Очікується, що це відбудеться о 12:30 за київським часом. Для цього корабля компанії SpaceX нинішній політ став третім.

На орбіту він доставив продукти, паливо та матеріали для наукових експериментів, у тому числі 40 мишей, а також ячмінь, з якого будуть робити в умовах невагомості солод.

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Як повідомлялося, ракета-носій Falcon 9 в четвер вивела на орбіту Землі 19-й за рахунком вантажний космічний корабель Cargo Dragon в рамках комерційного контракту між NASA і компанією SpaceX з постачання МКС.