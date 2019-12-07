КБ "Південне" в Токіо представило своє бачення освоєння і дослідження Місяця

Делегація КБ «Південне» взяла участь у Третьому міжнародному симпозіумі-семінарі Асоціації «Місячного села» (Moon Village Association) в Токіо, де представила своє бачення освоєння і дослідження Місяця.

Про це повідомляє КБ «Південне».

"Поряд з представниками космічних агентств Японії (JAXA), США (NASA), Індії (ІSRO), Китаю (CNSA), а також приватних космічних компаній, таких як Blue Origin і Spacebit, КБ «Південне» представило своє бачення освоєння і дослідження Місяця", - йдеться в повідомленні.

Крім того, був представлений звіт «Концептуальний аналіз гармонізації інтерфейсів при дослідженні Місяця», розроблений під керівництвом КБ «Південне» в одній з робочих груп MVA Coordination & Cooperation.

"У рамках концептуального проєкту фахівцями КБ сформований зовнішній вигляд бази. Попередньо визначені конфігурація та інфраструктура на різних етапах функціонування. Узагальнено терміни реалізації проєкту, а також основні технічні характеристики розроблюваних систем: космічна транспортна система для доставки екіпажу і вантажів на поверхню Місяця і повернення на Землю, типові конструкції місячних модулів, засоби пересування по поверхні Місяця і т. п." - додали в повідомленні.

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Як повідомляється, про створення Асоціації місячного села (MVA) було проголошено на Міжнародному астронавтичному конгресі в жовтні 2017 року в Австралії. КБ «Південне» приєдналося до Асоціації як інституціональний член в 2018 році. Зараз Moon Village Association налічує близько 150 членів з понад 34 країн. Штаб-квартира Асоціації знаходиться у Відні.

Фото: yuzhnoye.com