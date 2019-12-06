Португалія не заборонятиме Huawei розбудовувати інфраструктуру 5G в країні
Про це заявив міністр закордонних справ Португалії Огусто Сантос Сільва під час спільної із держсекретарем США пресконференції, повідомляє Xinhua.
“Сантос Сільва сказав, що Португалія не відмовлятиме жодній компанії в дозволі на участь у запланованому державному тендері на створення мережі 5G”, - пише Xinhua.
За його словами, Лісабон керуватиметься суворими внутрішніми та європейськими нормами й вітатиме усі іноземні інвестиції. “В уряді Португалії запевнили, що не обиратимуть інвесторів на ґрунті національності, і що ринок визначається на основі найвигідніший бізнес-умов”, - йдеться у матеріалі.
Xinhua зауважає, що конкурс на виділення частот 5G буде проведено у Португалії наступного року.
Нагадаємо: уповноважені органи Канади вже тривалий час вивчають, чи варто допускати Huawei до конкурсу на створення інфраструктури 5G через побоювання, що Huawei може бути використана Пекіном для здійснення шпигунської діяльності.
У самій компанії неодноразово наголошували, що китайська влада не має жодного впливу на прийняття рішень у Huawei.
Раніше компанія Huawei була витіснена з американського ринку, а уряди Австралії та Нової Зеландії заборонили їй будувати мережі 5G.