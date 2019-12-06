Португалія не заборонятиме Huawei розбудовувати інфраструктуру 5G в країні

Португалія керуватиметься винятково ринковими критеріями відбору учасників конкурсу на створення інфраструктури 5G в країні.

Про це заявив міністр закордонних справ Португалії Огусто Сантос Сільва під час спільної із держсекретарем США пресконференції, повідомляє Xinhua.

“Сантос Сільва сказав, що Португалія не відмовлятиме жодній компанії в дозволі на участь у запланованому державному тендері на створення мережі 5G”, - пише Xinhua.

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За його словами, Лісабон керуватиметься суворими внутрішніми та європейськими нормами й вітатиме усі іноземні інвестиції. “В уряді Португалії запевнили, що не обиратимуть інвесторів на ґрунті національності, і що ринок визначається на основі найвигідніший бізнес-умов”, - йдеться у матеріалі.

Xinhua зауважає, що конкурс на виділення частот 5G буде проведено у Португалії наступного року.

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Нагадаємо: уповноважені органи Канади вже тривалий час вивчають, чи варто допускати Huawei до конкурсу на створення інфраструктури 5G через побоювання, що Huawei може бути використана Пекіном для здійснення шпигунської діяльності.

У самій компанії неодноразово наголошували, що китайська влада не має жодного впливу на прийняття рішень у Huawei.

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Раніше компанія Huawei була витіснена з американського ринку, а уряди Австралії та Нової Зеландії заборонили їй будувати мережі 5G.