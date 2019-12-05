Київстар уже вдесяте визнали найвідповідальнішим платником податків у галузі зв’язку

Національного телеком-оператора “Київстар” уже десятий рік поспіль визнано найвідповідальнішим платником податків в галузі зв’язку в Україні за підсумками Всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків -2018».

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора.

“Асоціація платників податків України оголосила результати Всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків -2018» і нагородила кращих. Переможцями рейтингу стали компанії, які є зразковими у питаннях податкової дисципліни, своєчасності сплати податків, розмірі заробітної плати та кількості офіційно працевлаштованих працівників... Київстар вже десятий рік поспіль стає переможцем рейтингу «Сумлінні платники податків» з найвищим результатом серед великих підприємств галузі інформації та телекомунікацій”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усього журі конкурсу відзначило 53 підприємства з усієї України, що представляють різні галузі економіки: від будівництва до сфери торгівлі та послуг.

За інформацією оператора, за 2018 рік Київстар сплатив до бюджетів різних рівнів понад 10 млрд грн податків та інших зборів. Зокрема, понад 4 млрд сплачено за ліцензії на розвиток нової технології зв’язку 4G/ LTE.

Крім цього, торік компанія на 20% збільшила капітальні витрати, й інвестувала у розвиток швидкісної передачі даних понад 3 млрд грн. Мережа 4G Київстар надає якісні послуги у 9485 міст і селищ, де мешкає 74% населення України.

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Київстар також розвиває соціально-орієнтований бізнес. Зокрема, компанія допомагає Національній поліції України у розшуку зниклих дітей, підтримує навчальні проєкти для школярів, що розвивають навички підприємництва, організує стажування для студентів та навчання в галузі Big Data.

Як повідомлялося, за даними міжнародних експертів компаній Ookla та nPerf за 2018 і 2019 роки, середня швидкість мобільного інтернету на пристроях, які підтримують зв’язок 4G, в мережі Київстар – найвища серед мобільних операторів України.

Фото: Київстар