Чверть підлітків залежні від смартфонів
Про це свідчать результати дослідження Королівського Лондонського коледжу, повідомляє BBC.
"Майже чверть молодих людей настільки нерозлучні зі своїми смартфонами, що це стає схожим на залежність", - йдеться у дослідженні.
Британські вчені проаналізували дані 41 дослідження, у яких загалом взяли участь 42 тис. підлітків.
Згідно з результатами, 23% респондентів не можуть контролювати час, проведений перед екраном телефону, та відчувають занепокоєння, якщо гаджета немає поруч. Науковці зазначили, що залежність може спричиняти паніку та тривожність, а також шкодить іншим корисним заняттям.
Дослідники зазначають, що таке звикання призводить до того, що діти стають дратівливими і починають панікувати, якщо у них немає доступу до смартфону.
Дослідники застерігають, що така залежність може мати серйозні наслідки для психічного здоров'я молодої людини.