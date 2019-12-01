Чверть підлітків залежні від смартфонів

Майже чверть сучасних молодих людей настільки залежні від своїх смартфонів, що у них з'являються симптоми «психологічної ломки», коли немає постійного доступу до гаджету.

Про це свідчать результати дослідження Королівського Лондонського коледжу, повідомляє BBC.

"Майже чверть молодих людей настільки нерозлучні зі своїми смартфонами, що це стає схожим на залежність", - йдеться у дослідженні.

Британські вчені проаналізували дані 41 дослідження, у яких загалом взяли участь 42 тис. підлітків.

Згідно з результатами, 23% респондентів не можуть контролювати час, проведений перед екраном телефону, та відчувають занепокоєння, якщо гаджета немає поруч. Науковці зазначили, що залежність може спричиняти паніку та тривожність, а також шкодить іншим корисним заняттям.

Дослідники зазначають, що таке звикання призводить до того, що діти стають дратівливими і починають панікувати, якщо у них немає доступу до смартфону.

Дослідники застерігають, що така залежність може мати серйозні наслідки для психічного здоров'я молодої людини.