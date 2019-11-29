Вчені розробили тест для виявлення хвороби Паркінсона за почерком
Про це повідомляє портал Naked Science.
"Команда австралійських учених із Мельбурнського королівського технологічного університету (RMIT) запропонувала новаторський тест для виявлення хвороби Паркінсона на ранній стадії: він заснований на скринінгу малюнків і почерку", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляє портал, сам тест включає в себе сім різних завдань, які слід виконати на цифровому планшеті: серед них - малювання спіралі шляхом об'єднання точок, просте письмо та письмо з навантаженням на пам'ять.
Після того як людина пройде тест, програма проаналізує отримані дані в режимі реального часу й видасть результат.
При цьому програмне забезпечення сумісне з існуючими технологіями, тому єдине обладнання, яке буде потрібне для скринінг-тесту, - ручка, папір і планшет.
Зазначається, що випробування показали 93-відсоткову точність визначення захворювання на дуже ранніх стадіях, запевнили дослідники.
Якщо все піде за планом, тест може стати доступним для всіх охочих уже 2022 року.