Вчені розробили тест для виявлення хвороби Паркінсона за почерком

Команда австралійських науковців запропонувала новаторський тест для виявлення хвороби Паркінсона на ранній стадії, який заснований на скринінгу малюнків і почерку.

Про це повідомляє портал Naked Science.

"Команда австралійських учених із Мельбурнського королівського технологічного університету (RMIT) запропонувала новаторський тест для виявлення хвороби Паркінсона на ранній стадії: він заснований на скринінгу малюнків і почерку", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє портал, сам тест включає в себе сім різних завдань, які слід виконати на цифровому планшеті: серед них - малювання спіралі шляхом об'єднання точок, просте письмо та письмо з навантаженням на пам'ять.

Після того як людина пройде тест, програма проаналізує отримані дані в режимі реального часу й видасть результат.

Читайте також: Вчені винайшли спосіб переробки всіх видів пластику

При цьому програмне забезпечення сумісне з існуючими технологіями, тому єдине обладнання, яке буде потрібне для скринінг-тесту, - ручка, папір і планшет.

Зазначається, що випробування показали 93-відсоткову точність визначення захворювання на дуже ранніх стадіях, запевнили дослідники.

Якщо все піде за планом, тест може стати доступним для всіх охочих уже 2022 року.