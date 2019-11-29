У Китаї створили футуристичний суперкар без дверей
Про це повідомляє портал Motor.
"Компанія GAC підготувала до автосалону у Гуанчжоу прототип шестимісного автомобіля з рекордним для Піднебесної коефіцієнтом аеродинамічного опору", - йдеться у повідомленні.GAC показав прототип футуристичного суперкара // Фото: autohome.com.cn
Як повідомляє портал, у китайського концепту він дорівнює 0,146 (Сх). При цьому аналогічний показник у Bugatti Chiron становить 0,35 (Сх), а обтічність рекордсмена Lightyear One дорівнює 0,20 (Сх).
Зазначається, що у прагненні до аеродинамічної ефективності творці GAC Eno.146 відмовилися від звичних дверей і дзеркал заднього виду, закрили колеса плоскими ковпаками і застосували концепцію «довгого хвоста»
Також відомо, що салон автомобіля максимально футуристичний.
Поряд з чотирма окремими кріслами з традиційною посадочною формулою, інженери розмістили п'яте сидіння «напівлежачи» у хвостовій частині прототипу і окреме дитяче місце по центру.
Дитяче крісло відрізняється від інших вертикальною спинкою, посадкою проти ходу руху і чотириточним ременем безпеки.