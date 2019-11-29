У Китаї створили футуристичний суперкар без дверей

Китайська компанія GAC підготувала до автосалону у Гуанчжоу прототип шестимісного автомобіля Eno.146 без дверей з рекордним коефіцієнтом аеродинамічного опору.

Про це повідомляє портал Motor.

"Компанія GAC підготувала до автосалону у Гуанчжоу прототип шестимісного автомобіля з рекордним для Піднебесної коефіцієнтом аеродинамічного опору", - йдеться у повідомленні.

GAC показав прототип футуристичного суперкара // Фото: autohome.com.cn

Як повідомляє портал, у китайського концепту він дорівнює 0,146 (Сх). При цьому аналогічний показник у Bugatti Chiron становить 0,35 (Сх), а обтічність рекордсмена Lightyear One дорівнює 0,20 (Сх).

Зазначається, що у прагненні до аеродинамічної ефективності творці GAC Eno.146 відмовилися від звичних дверей і дзеркал заднього виду, закрили колеса плоскими ковпаками і застосували концепцію «довгого хвоста»

Також відомо, що салон автомобіля максимально футуристичний.

Поряд з чотирма окремими кріслами з традиційною посадочною формулою, інженери розмістили п'яте сидіння «напівлежачи» у хвостовій частині прототипу і окреме дитяче місце по центру.

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Дитяче крісло відрізняється від інших вертикальною спинкою, посадкою проти ходу руху і чотириточним ременем безпеки.