Затоплені шахти у Солотвині досліджуватиме робот

На Закарпатті починають втілювати проєкт у рамках транскордонного співробітництва, метою якого є вивчення за допомогою роботехнології території ДП “Солотвинський солерудник”.

Про це повідомляє Закарпатська обласна рада.

“На Закарпатті починають втілювати проєкт «Екологічна оцінка можливостей відновлення природних ресурсів у Солотвино з метою запобігання подальшому забрудненню басейну Верхньої Тиси через підготовку комплексної системи моніторингу РЕВІТАЛ 1» - йдеться у повідомленні.

У рамках проєкту фахівці досліджуватимуть територію ДП “Солотвинський солерудник», складуть карти занедбаних і затоплених соляних шахт за допомогою роботехнології з тим, аби знайти вирішення проблем і можливої реабілітації території.

Як повідомляється, проєкт став переможцем у рамках Програми прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства «Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020» (ENI). Нещодавно його зареєстровано в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Загальна вартість проєкту 1 075 817,58 євро, з яких внесок ЄС складає 968 235,81 євро.

Термін реалізації проєкту 24 місяці.