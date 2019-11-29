Затоплені шахти у Солотвині досліджуватиме робот
Про це повідомляє Закарпатська обласна рада.
“На Закарпатті починають втілювати проєкт «Екологічна оцінка можливостей відновлення природних ресурсів у Солотвино з метою запобігання подальшому забрудненню басейну Верхньої Тиси через підготовку комплексної системи моніторингу РЕВІТАЛ 1» - йдеться у повідомленні.
У рамках проєкту фахівці досліджуватимуть територію ДП “Солотвинський солерудник», складуть карти занедбаних і затоплених соляних шахт за допомогою роботехнології з тим, аби знайти вирішення проблем і можливої реабілітації території.
Як повідомляється, проєкт став переможцем у рамках Програми прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства «Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020» (ENI). Нещодавно його зареєстровано в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
Загальна вартість проєкту 1 075 817,58 євро, з яких внесок ЄС складає 968 235,81 євро.
Термін реалізації проєкту 24 місяці.