Audi провела апгрейд електричних кросоверів e-tron
Про це повідомляє портал Motor.
"Компанія Audi анонсувала технічне оновлення лінійки e-tron, яке торкнулося налаштування системи рекуперації і терморегулювання кросоверів. У електромобілів також збільшився запас ходу без підзарядки", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляє портал, відтепер пробіг Audi e-tron 55 quattro становить 436 кілометрів, що на 25 кілометрів більше, ніж раніше.
Компанія досягла цього за рахунок поновлення гальмівних механізмів і зниження ефекту так званого залишкового гальмівного моменту - тобто зменшення втрат енергії, що виникають через сильну близькість колодок до роторів.
Крім того, інженери переписали програму управління для електромоторів і навчили вузол передньої осі повністю відключатися від системи електроживлення.
Відзначається, що одночасно з технічним оновленням Audi стартував продаж молодших модифікацій e-tron 50 quattro.
Вони оснащені силовою установкою із сумарною віддачею 313 сил, а також батареєю на 71 кіловат-годину.
Кросовер у звичайному кузові в Німеччині коштує від 69 100 євро, Sportback - від 71 250 євро.
Фото: motor.ru