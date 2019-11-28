Audi провела апгрейд електричних кросоверів e-tron

Німецький автовиробник Audi анонсував технічне оновлення лінійки e-tron, завдяки якій у електромобілів збільшився запас ходу без підзарядки.

Про це повідомляє портал Motor.

"Компанія Audi анонсувала технічне оновлення лінійки e-tron, яке торкнулося налаштування системи рекуперації і терморегулювання кросоверів. У електромобілів також збільшився запас ходу без підзарядки", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє портал, відтепер пробіг Audi e-tron 55 quattro становить 436 кілометрів, що на 25 кілометрів більше, ніж раніше.

Компанія досягла цього за рахунок поновлення гальмівних механізмів і зниження ефекту так званого залишкового гальмівного моменту - тобто зменшення втрат енергії, що виникають через сильну близькість колодок до роторів.

Крім того, інженери переписали програму управління для електромоторів і навчили вузол передньої осі повністю відключатися від системи електроживлення.

Відзначається, що одночасно з технічним оновленням Audi стартував продаж молодших модифікацій e-tron 50 quattro.

Вони оснащені силовою установкою із сумарною віддачею 313 сил, а також батареєю на 71 кіловат-годину.

Читайте також: Автоконцерн Audi планує скоротити понад 9 тисяч робочих місць

Кросовер у звичайному кузові в Німеччині коштує від 69 100 євро, Sportback - від 71 250 євро.

Фото: motor.ru