Голосовий асистент від Amazon навчили висловлювати емоції

Голосовий асистент Alexa, розроблений компанією Amazon, відтепер може висловлювати як радість, так і розчарування.

Про це повідомляє The Verge.

“В Amazon заявили, що відтепер Alexa може відповідати на питання американських користувачів з радісним тоном або з тоном розчарування”, - йдеться у повідомленні.

У компанії припускають, що радісний тон може бути висловлений, коли користувач дає правильну відповідь на дрібне запитання, а тон розчарування можна буде почути, коли користувач питає у голосового асистента рахунок футбольного матчу, а його улюблена команда програла.

Зазначається, що обидва тони мають по три рівні інтенсивності висловлювання емоції.

Як повідомлялося, компанія Google представила кілька нових функцій голосового помічника Google Assistant, пов'язаних з календарем та електронною поштою.