У Японії роботи студентів-інженерів змагалися в розвішуванні білизни

Студенти інженерних спеціальностей перевірили можливості створених ними роботів в ході щорічних змагань, які відбулися в Токіо.

Про це повідомляє NHK.

"В недільному змаганні брали участь 26 команд. Темою нинішнього року було сушіння білизни. Роботам потрібно було акуратно розвісити на трьох жердинах постільну білизни, футболки та рушники", - йдеться в повідомленні.

Один робот за раз повісив відразу кілька футболок, розправивши свої маніпулятори, подібно пташиним крилам.

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Інший робот двома своїми кінцівками акуратно розвішував один рушник за іншим.

Робот-переможець був створений командою з кампуса Такума коледжу Кагава Національного технологічного інституту.