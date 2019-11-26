Honda розсекретила седан City п'ятого покоління

Honda розсекретила седан City п'ятого покоління

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Укрінформ
Японська компанія Honda розсекретила недорогий седан City п'ятого покоління.

Про це повідомляє портал Motor.

"Компанія Honda розсекретила недорогий седан City п'ятого покоління, призначений для ринків Азії та Океанії", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє портал, порівняно з попередником, City став більшим. Його довжина збільшилася на 113 міліметрів до 4553 міліметрів, ширина — на 53 міліметра до 1748 міліметрів.

Honda заявляє, що літровий мотор не тільки економічний, але і не поступається за потужністю 1,5-літровому.

Наголошується, що для любителів активної їзди Honda дозволяє оснастити City підрульовими пелюстками для ручного перемикання між сімома віртуальними передачами.

У салоні City п'ятого покоління відзначився оновленою приладовою панеллю і новим кермом. Діагональ екрану мультимедійної системи збільшилася до восьми дюймів, змінилася форма і розташування дефлекторів вентиляції, дизайн панелі приладів, а також блок управління кліматом.

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Сам седан вже доступний до замовлення, а його стартова ціна становить близько 19 тисяч доларів США. Після ключового тайського ринку, City запропонують в Індії, Китаї і Південній Америці.

Фото: motor.ru

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