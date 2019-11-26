Honda розсекретила седан City п'ятого покоління

Японська компанія Honda розсекретила недорогий седан City п'ятого покоління.

Про це повідомляє портал Motor.

"Компанія Honda розсекретила недорогий седан City п'ятого покоління, призначений для ринків Азії та Океанії", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє портал, порівняно з попередником, City став більшим. Його довжина збільшилася на 113 міліметрів до 4553 міліметрів, ширина — на 53 міліметра до 1748 міліметрів.

Honda заявляє, що літровий мотор не тільки економічний, але і не поступається за потужністю 1,5-літровому.

Наголошується, що для любителів активної їзди Honda дозволяє оснастити City підрульовими пелюстками для ручного перемикання між сімома віртуальними передачами.

У салоні City п'ятого покоління відзначився оновленою приладовою панеллю і новим кермом. Діагональ екрану мультимедійної системи збільшилася до восьми дюймів, змінилася форма і розташування дефлекторів вентиляції, дизайн панелі приладів, а також блок управління кліматом.

Сам седан вже доступний до замовлення, а його стартова ціна становить близько 19 тисяч доларів США. Після ключового тайського ринку, City запропонують в Індії, Китаї і Південній Америці.

Фото: motor.ru