Україна та Ізраїль відновлюють співпрацю в наукових дослідженнях

Після понад 20-річної перерви українські та ізраїльські вчені знову починають спільні дослідження у двосторонніх наукових проєктах.

2020-го стартує 4 таких проєкти, перелік яких був затверджений 25 листопада під час першого засідання Спільного українсько-ізраїльського Комітету з питань науково-технологічного співробітництва, повідомляє пресслужба Міністерство освіти та науки.

"Для нас сьогодні є дуже важливим відновлення двосторонньої наукової співпраці з Ізраїлем, яка, на жаль, перервалася 2008-го. До того, за понад 10 років активної взаємодії, наші науковці разом впровадили 29 проєктів. Зараз ми починаємо співпрацю з нової сторінки. Наразі на ній уже будуть "написані" 4 спільних проєкти", – зазначив перший заступник Міністра освіти та науки України Юрій Полюхович.

Читайте також: Київ закликає Палестину та Ізраїль до деескалації конфлікту

Спільні проєкти розраховані на 2 роки. Вчені робитимуть дослідження у сфері теоретичної фізики та проблем спільної культурної й історичної спадщини. З української сторони у них братимуть участь науковці з 3 вишів – Харкова, Львова та Дніпра, а також 1 наукової установи НАН (Інститут теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова, м. Київ).

Конкурс цих проєктів був оголошений МОН України та Міністерством науки та технологій Держави Ізраїль 1 листопада 2018 року. Приймання заявок тривало до 31 січня 2019-го. Пріоритетами були прикладна математика та теоретична фізика і єврейська спадщина. Загалом на конкурс було подано 15 проєктів.