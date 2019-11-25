Мінцифри запустило сайт-прототип майбутньої мапи інтернету України

Міністерство цифрової трансформації України збирає інформацію про реальне покриття України інтернетом і наразі запустило сайт - прототип майбутньої мапи інтернету України.

Про це повідомляється на сторінці міністерства у Facebook.

"Наше завдання – виявити, чи відповідає швидкість у наявних мережах заявленій, де взагалі немає покриття, наскільки соціальні об’єкти у регіонах мають доступ до інтернету... Відсьогодні ми запускаємо сайт https://broadband.gov.ua/, який дозволить мешканцям України доєднатися до цієї справи. Сайт є прототипом майбутньої мапи інтернету України", - йдеться в повідомленні.

Мета - скласти реальну картину щодо доступу до інтернету, а в перспективі - покрити інтернетом 100% території України.

На сайті broadband.gov.ua кожен може розповісти, чи є у нього інтернет та з якою швидкістю він працює. Швидкість з‘єднання визначається автоматично, достатньо лише зайти на сайт та пройти спідтест зі свого комп’ютера чи смартфону. Це можна зробити як анонімно, так і залишивши свої дані.

"Наше завдання – виявити, чи відповідає швидкість у наявних мережах заявленій, де взагалі немає покриття, наскільки соціальні об’єкти у регіонах мають доступ до інтернету. Для цього ми використовуємо усі наявні джерела – дані офіційної статистики, інформацію регулятора, профільних асоціацій, технічні дані", - пояснили в Мінцифри.

Окрім того, Мінцифри зібрала офіційну статистику щодо підключення до інтернету українських шкіл. Надалі Мінцифри має намір зібрати аналогічну інформацію щодо підключення до інтернету соціальних об’єктів.

"На черзі – лікарні, відділки поліції, бібліотеки тощо. І цю інформацію ми також плануємо перевірити, як і дані щодо підключення у школах", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, Мінцифри має намір отримати достовірну інформацію про реальне покриття і зможе на її основі приймати зважені рішення. Користувачі інтернету – покращити якість доступу у своєму регіоні. А оператори, у свою чергу, отримають дані для розширення та вдосконалення своїх мереж.

Міністерство цифрової трансформації України у найближчі п’ять років планує забезпечити 100-відсоткове покриття населених пунктів та їхніх соціальних об’єктів високошвидкісним інтернетом.