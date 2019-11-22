У Google Assistant з'явилися нові функції

Компанія Google представила кілька нових функцій голосового помічника Google Assistant, пов'язаних з календарем та електронною поштою.

Про це повідомляє The Verge.

Як зазначається, відтепер користувачі зможуть запитати в Google Assistant, коли у них запланована наступна зустріч.

Також є можливість створити нову зустріч, анулювати її або перенести на інший час.

Більш того, за даними порталу, користувачі зможуть попросити голосового помічника надіслати електронного листа всім присутнім на запланованій зустрічі, або надіслати емейл конкретній людині та навіть зателефонувати на зустріч, якщо людина знаходиться в іншому місці.

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Зазначається, що нині ці функції доступні у бета-версії та для користувачів пакету спеціалізованого хмарного програмного забезпечення G Suite.

Як повідомлялося, компанія Google представила нову функцію голосового помічника Google Assistant, завдяки якій можливо слухати новини.