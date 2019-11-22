Українцям продали фіктивних акцій “Tesla” на 12 мільйонів

За матеріалами СБУ завершено розслідування справи щодо заволодіння коштами інвесторів під час реалізації фіктивних цінних паперів американської компанії Tesla Motors Inc. на суму понад 12 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресцентр СБ України.

“Оперативники спецслужби встановили, що організатори протиправної схеми реалізовували цінні папери через спеціально створені комерційні структури та інтернет-сайт псевдопредставництва компанії Tesla Motors Inc в Україні”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ділки діяли без відповідної ліцензії на провадження діяльності на фондовому ринку.

Діяльність зловмисників задокументована та припинена спільно з прокуратурою м. Києва та ГУ НП України в м. Києві.

Наразі дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Після ознайомлення сторін з матеріалами досудового розслідування згідно зі ст. 290 Кримінального процесуального кодексу України обвинувальний акт буде скеровано до суду для розгляду по суті.

Фото: прокуратура Києва